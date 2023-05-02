Абдин-Оглы Мамед-Гусейн Зейнал
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдин-Оглы
- Имя
- Мамед-Гусейн Зейнал
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129228. абдинъ-оглы, мамедъ-гусейнъ Зейналъ. Перс.-подд., 30 л., рд. въ Персіи; — Самаркандск. О. С., 4 п. 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Сент. 909. | 906 74559 169 М.
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