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Абдин-Оглы Мамед-Гусейн Зейнал

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдин-Оглы
Имя
Мамед-Гусейн Зейнал
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129228. абдинъ-оглы, мамедъ-гусейнъ Зейналъ. Перс.-подд., 30 л., рд. въ Персіи; — Самаркандск. О. С., 4 п. 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Сент. 909. | 906 74559 169 М.

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