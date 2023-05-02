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Петронюк Леонтий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петронюк
Имя
Леонтий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
08 май 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
97635. ПЕТРОНЮКЪ, ЛЕОНТІЙ ДМИТріевъ, 25 л. К. Тонашовск. у., гм. Потуржинъ, с. Сушевъ; — Люблин. О. С., 8 Мая 910, 16, 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг., М. С. г. Томашова отъ 29 Марта 910 г. (170 М., тюр. 7 м.), тюр. 1½г. Исп. 18 Іюня, счит. ср. съ 8 Мая 910.

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