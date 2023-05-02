Петронюк Леонтий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петронюк
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97635. ПЕТРОНЮКЪ, ЛЕОНТІЙ ДМИТріевъ, 25 л. К. Тонашовск. у., гм. Потуржинъ, с. Сушевъ; — Люблин. О. С., 8 Мая 910, 16, 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг., М. С. г. Томашова отъ 29 Марта 910 г. (170 М., тюр. 7 м.), тюр. 1½г. Исп. 18 Іюня, счит. ср. съ 8 Мая 910.
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