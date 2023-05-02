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Куприанов Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприанов
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7611. КУПРИАНОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 30 л., Астраханск. у., Четырехбугоринск. в., с. Вахрамеева. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 22 марта 923.

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