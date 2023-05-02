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Саввин Павел Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саввин
Имя
Павел
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
04 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
11333. Саввин Павел Константинович, 22 л., Орловск. г., Елецк. уч. Чернавск. в., с. Стегаловки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 июля 926.

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