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Суконкин Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суконкин
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29290. СУКОНКИН, ИВАН НИКИТИЧ, 25 л. Гр. Мологск. у., Станиловск. в., д. Маркова; — Н. С. Василеостровск. р. 3 отд. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 1½ г. Исп. 10 сент. 920.

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