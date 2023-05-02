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Зайцев Нестер Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Нестер
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4801. ЗАЙЦЕВ НЕСТЕР ЕВДОКИМОВИЧ, 40 л., Ряжск. у., Марчуковск. в., д. Екатериновки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 т. Исп. 26 марта 923.

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