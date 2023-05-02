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Веселов Василий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселов
Имя
Василий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45737. ВЕСЕЛОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСАНДровъ. К. Кологрив. у., Спасск. в., д. Коровина, 11 л.; — У. Чл. О. С., по Кологрив. у., 11 и 2 п. 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 23 Мая 905.

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