Остертаг Егор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Остертаг
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27386. ОСТЕРТАГ, ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 26 л. Гр. г. Ровны; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Бандитизм, лиш. св. 10 л. Исп. 2 окт. 920.
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