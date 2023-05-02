Залке Прокофий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Залке
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4832. ЗАЛКЕ ПРОКОФИЙ ДМИТРИЕВИЧ, Кубанск. обл., ст. Древеньковской. В. Т. Кубано-Черноморск. обл. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 м. 7 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 14 янв. 923.
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