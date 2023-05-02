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Залке Прокофий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Залке
Имя
Прокофий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4832. ЗАЛКЕ ПРОКОФИЙ ДМИТРИЕВИЧ, Кубанск. обл., ст. Древеньковской. В. Т. Кубано-Черноморск. обл. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 м. 7 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 14 янв. 923.

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