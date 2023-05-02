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Бабичев Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабичев
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
28 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
291. Бабичев Петр Степанович 31 г., Сев.-Кавказск. кр., Шахтинск. окр., Морозовск. р. и с. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 105, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ѴІІ—26.

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