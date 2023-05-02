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Кишка Николай Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кишка
Имя
Николай
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5974. КИШКА НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 29 л., Майкопск. отд., ст. Абхазской, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. ст. 112 ч. 1, 149 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 12 апр. 923.

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