Курван Анна Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курван
- Имя
- Анна
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7678. КУРВАН АННА СТЕПАНОВНА, 28 л., Рд. в. Витебск. г., Двинск. у., Н. С. 6 уч. Пермск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 18 мая 923.
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