Мешков Григорий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мешков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90081. МѢШКОВЪ, ГРИГОРІЙ ЯКОВлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Егорьев. у., Лузгаринск. в., д. Евсюковской, 38 л.; — Рязан. О. С., 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Мая 908. | 902 109665 1655 У. | 91 57850 169 М. | 96 94091 1655 У. | 89 62529 170¹ М. | 95 99375 1647 У. | 88 43482 169 М. | 95 20343 170 М.
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