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Джан-Зиша-Юан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джан-Зиша-Юан
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3883. ДЖАН-ЗИША-ЮАН. 25 л., китайск. п. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 189, лиш. св. 2 г. Исп. 17 ноября 923.

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