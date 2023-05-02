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Шатов Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шатов
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8162. ШАТОВ, ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Спасск. у., Ряжск. в., с. Заполья; - Н. С. Гор. р-на Стрелецк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июля 919.

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