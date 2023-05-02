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Мамонов Герасим Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонов
Имя
Герасим
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
17018. МАМОНОВ, ГЕРАСИМ ЕФИМОВИЧ, 26 л. Гр. Клинск. у., Завидовск. в., с. Бирева; — Н. С. Сущевско-Марьинск. р. 2 Ямск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1½ г. Исп. 16 дек. 919.

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