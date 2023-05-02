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Вятский Андрей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вятский
Имя
Андрей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
__ апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45918. ВЯТСКІЙ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Звенигород. у., в. и с. Лучинскаго, 23 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 6 р.), 114, 1, 4 и 5 п. 134, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. въ Апр. 905. | 902 85984 169 М. | 99 33082 170 М. | 902 1590 1655 У. | 98 42192 172 М. | 900 44844 1655 У.

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