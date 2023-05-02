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Буданова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буданова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
19 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
871. Буданова Мария Ивановна, 25 л., Ефремовск. у., Волынск. р., д. Борецкое. Н. С. Лобаново-Шиповск. р. Ефремовск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ѴІІ—26.

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