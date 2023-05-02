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Романова Ольга Андриановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романова
Имя
Ольга
Отчество
Андриановна
Дата исполнения приговора
20 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
18635. РОМАНОВА, ОЛЬГА АНДРИАНОВНА, 30 л. Гр. Елабужск. у., Ленинск. в., с. Тугарово; — Н. С. 2 уч. Елабужск. у. Пьянство, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 20 июня 920.

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