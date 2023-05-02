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Четырник Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Четырник
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8019. ЧЕТЫРНИК, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 26 л., Гр. Боровичск. у., Долговск. в., д. Левочки, Боровичск.; Н. С. 2 уч., Кража, лиш. св. 3 г., Исп. 26 апр. 919.

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