Кирьянов Кирилл Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирьянов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5918. КИРЬЯНОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ, 25 л., Томск. у., Иксинск. в., д. Титовской, Томск. Губсуд, Ст. 64, лиш. св. 9 л. 11 м. 6 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 14 сент. 923.
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