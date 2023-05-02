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Маркелов Федот Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелов
Имя
Федот
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8955. Маркелов Федот Иванович, 15 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Димитриевск. в., д. Потаскуево. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.

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