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Кошкин Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошкин
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6895. КОШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 53 л., Сернурск. к. и в., д. Куприан-Солы, Н. С. 1 уч. Сернурск. к., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 2 м., Исп. 30 июня 923.

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