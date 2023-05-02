Кошкин Андрей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6895. КОШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 53 л., Сернурск. к. и в., д. Куприан-Солы, Н. С. 1 уч. Сернурск. к., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 2 м., Исп. 30 июня 923.
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