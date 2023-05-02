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Горохова Мария Марковна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горохова
Имя
Мария
Отчество
Марковна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1735. Горохова Мария Марковна, 20 л., Донск. окр., г. Шахты, Н. С. 1 уч. Шахтинск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/3—26.

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