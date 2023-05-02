Проволоцкий Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Проволоцкий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86492. ПРОВОЛОЦКІЙ, ИВАНЪ СЕМЕновъ, 34 л. Мщ. изъ сс. г. Ишима, рд. въ г. Херсонѣ; — Екатеринбург. О. С., 3 Марта 911, 152¹, 13, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 906 22758 2 ч. 1655 У. | 96 5388 169 М. | 902 90450 1655 У. | 94 74109 170 М. | 98 96933 1655 У.
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