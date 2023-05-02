Шабалин Никита Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабалин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13227. ШАБАЛИН НИКИТА ЛЕОНТЬЕВИЧ, 46 вл., Сев.-Двинск. г., б. Никольск. у., Лузянск. в., с. Ванивского. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 18/ІХ—24.
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