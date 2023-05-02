Богомолов Василий Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богомолов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71183. БОГОМОЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЛАріоновъ. К. Чистопольск. у., в. и с. Богородскаго (Шелеметевка тожъ), 19 л.; — Самарск. О. С. 1654 и 9, 1 ч. 1655 У., тюр. 5 л. Исп. 26 Іюня 907. | 906 16780 169 М. | 905 79389 169 М.
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