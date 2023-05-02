Орлов Кузьма Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28465. ОРЛОВЪ, КУЗЬМА АЛЕКСѢЕВЪ. К. изъ ссыл. Александров., на о-вѣ Сахалинѣ, окр., 38 л., рд. въ г. Старицѣ; — Владивосток. О. С., 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 18 Нояб. 908. | 96 95124 1454 У. | 91 83026 169 М. | 93 37345 1647 У. | 90 101821 169 М.
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