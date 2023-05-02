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Нефедова Анисья Нефедовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нефедова
Имя
Анисья
Отчество
Нефедовна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5041. Нефедова Анисья Нефедовна, 27 л. Гр. Гдовск. уч Кузьминск. в., д. Острова; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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