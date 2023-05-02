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Трифук Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифук
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12039. ТРИФУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., б. Витебск. г., Дриссенск. у., Стриженск. в., д. Плексвки. Н. С. 1 уч. Биатск. у. Ст. 180 П. «б», лиш. св. 1½ Г. и пор. пр. 3 Г. П. В. З. С.28/Ѵ—24.

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