Трифук Александр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифук
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12039. ТРИФУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., б. Витебск. г., Дриссенск. у., Стриженск. в., д. Плексвки. Н. С. 1 уч. Биатск. у. Ст. 180 П. «б», лиш. св. 1½ Г. и пор. пр. 3 Г. П. В. З. С.28/Ѵ—24.
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