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Подкорытов Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подкорытов
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
10371. Подкорытов Александр Петрович, 23 л., Уральск. обл., г. Свердловска. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25 июня 926.

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