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Позднышев Владимир Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Позднышев
Имя
Владимир
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7820. ПОЗДНЫШЕВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ, 27 л., Усть-Медведицк. окр. Михайловск. в., д. Староселья б Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 95, 222, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 923

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