Зелинский Дмитрий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелинский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46885. ЗЕЛИНСКІЙ, ДМИТРІЙ АНТОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Изюмск. у., в. и с. Куньяго, 30 л.; — Харьков. О. С. (въ 3 р.). 2 ч. 134, 135 и 8 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Мая 905. | 902 52857 229 У. | 901 47604 977 М.
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