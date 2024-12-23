Крылов Николай Гордеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гордеев
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87323. КРЫЛОВЪ, НИКОЛАЙ ГОРДѢевъ (онъ же Глуховъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Пензен. у., Садовск. в., с. Константиновки, 25 л.; — Самар. О. С., 1452 и 4 п. 1453 У., § ІІ 437, 3 п. § ІІ 445 и 1 п. § ІІІ 467 У. о сс., один. заключ. на 50 дн. и каторж. раб. безъ срока, съ содерж. въ отрядѣ испыт. 12.1. Исп. 23 Февр. 908. | 904 Самарск. О. С. | 900 33592 1047 У. | 902 45625 1647 У.
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