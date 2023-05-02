Фомичев Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичев Егор Петров

Фомичев Егор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Егор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
04 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
36405. ФОМИЧЕВЪ, ЕГОРЪ ПЕТРОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Байкаловск. в., д. Шестаковой, 43 л., рд. Боровск. у., въ д. Матовой; — М. С. 2 уч. Тобольск. у. (во 2 р.), 12, 1 и 5 п. 13, 1 п. 14, 2 и 3 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 4 Марта 905. | 93 112594 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.