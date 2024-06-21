Железнов Сергей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Железнов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33470. ЖЕЛѢЗНОВЪ, СЕРГѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Тарусск. у., Высокиничск. в., д. Карповой, 31 г.; — Москов. О. С., 1 п. 13, 169, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Вознесен. уч., отъ 21 Авг. 907 г., тюр. 6 м. Исп. 17 Нояб. 907. | 902 22052 169 М. | 93 56476 172 М. | 92 22148 169 М.
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