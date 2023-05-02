Ершов Илья Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4497. ЕРШОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л., Гжатск. у., Воронцовск. в., д. Вежной. Московск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 25 сент. 923.
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