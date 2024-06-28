Бобылев Осип Родионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобылев
- Имя
- Осип
- Отчество
- Родионов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45284. БОБЫЛЕВЪ, ОСИПЪ РОДІОНОВЪ. К. Юрьевецк. у., Кандауровск. в., д. Юрьева, 20 л.; — Костромск. О. С., 140, 152 и 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.
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