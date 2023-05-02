Хейман Израиль Мейлехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хейман
- Имя
- Израиль
- Отчество
- Мейлехов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140784. ХЕЙМАНЪ, ИЗРАИЛЬ (МОШЕКЪ) Мейлеховъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сташоза, 59 л.; — Кѣлецк. О. С. 9 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 2 п. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 96382 1655 и 1663 У. | 906 40137 169 М. | 905 28451 169 М. | 903 92069 170 М. | 902 92341 169 М. | 81 22074 1647 У.
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