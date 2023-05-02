Ланин Алексей Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ланин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6134. ЛАНИН АЛЕКСЕй НАУМОВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., Боровск. в. и с. В. Т. Сибирск. окр. Ст. ст. 16, 189, 206, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—24.
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