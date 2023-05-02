Лашонова Анна Антоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лашонова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Антоновна
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16610. ЛАШОНОВА, АННА АНТОНОВНА, 51 г. Гр. Екатеринбургск. у., Н.-Уфалейск. в, и з.; — Н. С. 4 уч. Екатеринбургск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 2 м. Исп. 1 июня 920.
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