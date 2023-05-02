Азен Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азен
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 53. АЗЕН, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 55 л. Гр. Венденск. у.; — Н. С. 1 уч. г. Рыбинска. Подлог докумен. лиш. св. 6 м. с зач. пр. с 10 сент. Исп. 6 нояб. 919.
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