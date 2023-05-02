Обломов Павел Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обломов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85630. ОБЛОМОВЪ, ПАВЕЛЪ ФЕДОРОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кашир. у., Ямско-Слободск. в., с. Ожерелья; — Тульск. О. С., 11 Мая 911, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Іюня 911. | 909 68766 1 ч. 1655 У. | 98 38354 172 М. | 905 6356 1647 У. | 95 13068 170¹ М. | 904 35426 169 М. | 93 3759 169 М. | 903 6023 177 М. | 89 33841 1643 У.
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