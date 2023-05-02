Саввин Семен Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саввин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11334. Саввин Семен Филиппович, 20 л., Орловск. г., Елецк. у., Чернавск. в., с. Стегаловки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 мая 926.
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