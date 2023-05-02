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Баранов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
479. БАРАНОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 25 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., д. Путилкова; — Н. С. 3 уч. Тутаевск. у. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 23 авг. 919.

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