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Березин Николай Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березин
Имя
Николай
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
1931. Березин Николай Осипович, 17 л., В.-Волоцк. у., Михаиловск. в., д. Демидино. Н. С. 7 р. В.-Волоцк. у. Ст. 143, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3 окт. 926.

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