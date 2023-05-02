Парков Дмитрий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106269. ПАРКОВЪ, ДМИТРІЙ СТЕПАНОВЪ (именующ. себя). К. Арзамасск, у., в. и с. Собакина, 28 л.; — Московск. С. П., 2 ч. 102 Уг. У., каторж. раб. 8 л. Исп. 24 Іюня 909. Сей приг. поглощенъ приг., Москов. Воен. О. С. отъ 27/30 Марта 908 г. (каторж. раб. 15 л.). ПАРКЪ, АКИМЪ НИКОЛАЕВЪ см. Парковъ (ѴІІІ кн. 909).
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