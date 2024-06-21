Гаврилов Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48212. ГАВРИЛОВЪ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ, 43 л. К. Покров. у., Завалинск. в., д. Володиной; — Г. С. пос. Павловскаго, Москов. г., 2 Марта 911, 14³, 16¹, 42 и 50 М., по слож. съ наказ. по приг. сего Г. С. отъ 30 Сент. 908 г. (42 М., арестъ, 2 дн. ), тюр. 1 м. и 1 день. Исп. 18, счит. ср. съ 2 Марта 911.
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