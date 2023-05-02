Староверов Иван Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Староверов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29165. СТАРОВЕРОВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 24 л. Гр. Богородск. у., Беззубовск. в., д. Горшкова; — П. С. Егорьевск. военкомата. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 1 м. пр. р. Исп. 21 дек. 920.
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