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Шестаков Корнилий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестаков
Имя
Корнилий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
13676. Шестаков Корнилий Григорьевич, 20 л., г. Красноярска. Н. С. 3 уч. Красноярск. у. Ст. 88, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 янв. 926.

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